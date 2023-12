Großschirma: Gunther Zschommler will Bürgermeister werden

Der CDU-Stadtrat Gunther Zschommler wirft bei der Bürgermeisterwahl in Großschirma seinen Hut in den Ring. Am 3. März 2024 wählen die Einwohner einen neuen Rathauschef.

Der Landwirt Gunther Zschommler ist am Montagabend vom CDU-Stadtverband einstimmig als Kandidat zur Bürgermeisterwahl am 3. März 2024 in Großschirma nominiert worden. Das teilte Zschommler als Chef des CDU-Stadtverbandes mit.