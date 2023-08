Großschirma: Hausarztpraxis feierlich eingeweiht

Die Medizinerin Dr. Michaela Heinke betreibt die Hausarztpraxis in Großschirma neben ihren Praxen in Meißen und Striegistal.

Die Arztpraxis Dr. Michaela Heinke in Großschirma ist am Donnerstag feierlich eröffnet worden. Die Medizinerin betreibt die Hausarztpraxis neben ihren Praxen in Meißen und Striegistal. Für Großschirma gewann sie als praktizierenden Arzt Mohamed Ruchdi Cherbagi. Der Facharzt für Innere Medizin war zuvor im Kreiskrankenhaus Freiberg tätig....