Großschirma: Pfarrer spricht sich für mehr Parkplätze am Friedhof aus

Pfarrer Justus Geilhufe machte in der jüngsten Stadtratssitzung auf die schwierige Parkplatzsituation am Friedhof in Großschirma aufmerksam. Wie geht es jetzt weiter?

Die Parkplatzsituation am Friedhof in Großschirma ist schwierig. Darauf machte Pfarrer Justus Geilhufe in der Bürgerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung aufmerksam. „Es gibt zu wenige Parkplätze", so Geilhufe. Er habe deshalb vor einigen Monaten an den Stadtrat geschrieben und daraufhin mit der ersten stellvertretenden...