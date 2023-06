Großschirma: Stellvertretende Bürgermeister übernehmen Amtsgeschäfte

Der Bürgermeister von Großschirma, Volkmar Schreiter (FDP), ist seit einiger Zeit krank. Deshalb haben seine beiden Stellvertreter momentan die Amtsgeschäfte übernommen. Das teilte Margot Schleicher (Freie Liste Reichenbach-Seifersdorf) in der Stadtratssitzung am Montagabend in Hohentanne mit. Als erste stellvertretende Bürgermeisterin ist...