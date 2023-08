Hitzefrei? Wie Schulen und Kitas im Raum Freiberg auf die Affenhitze reagieren

Bei Temperaturen um die 30 Grad ist das Lernen eine Herausforderung. Doch Schulen und Horts in Freiberg, Brand-Erbisdorf und Mulda lassen sich etwas einfallen.

Schwitzen, schwitzen, schwitzen: Die derzeitige Hitze stellt Schulen und Kitas vor Herausforderungen. Am Gymnasium „Geschwister Scholl“ in Freiberg fiel bei den rund 1000 Schülerinnen und Schülern wegen der hohen Temperaturen am Dienstag eine Unterrichtsstunde aus. Laut dem stellvertretenden Schulleiter Martin Kretschmer wurden am Mittwoch...