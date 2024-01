„Ich wandre durch Theresienstadt“: Freiberg erinnert mit Gedenkkonzert an Befreiung des KZ Auschwitz

Am 27. Januar, dem internationalen Holocaustgedenktag, wird 18 Uhr zu einem Gedenkkonzert in die Nikolaikirche eingeladen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Freiberg. „Ich wandre durch Theresienstadt“ ist der Titel eines Konzertes am 27. Januar, 18 Uhr in der Nikolaikirche Freiberg. Es erinnert an die Befreiung des KZ Auschwitz vor 79 Jahren, teilt die Pressestelle des Rathauses mit. Zu hören sein werden Kompositionen und Texte zu Schuld, Leid und Gewalt, deren Ursachen und Folgen - einige sind im Konzentrationslager Theresienstadt entstanden.

Das Konzert am internationalen Holocaustgedenktag ist Auftakt der Veranstaltungsreihe „75 Jahre Grundgesetz“ der Stadt Freiberg. „Mit der Serie wollen wir 2024 ganz bewusst daran erinnern, welcher schicksalsreiche Weg uns die Grundgesetze vor 75 Jahren brachte und welches große Vermächtnis den Bürgerinnen und Bürgern damit gegeben wurde“, erläutert Oberbürgermeister Sven Krüger. Der Titel des Konzerts ist den „Liedern“ von Ilse Weber (geb. 1903 in Witkowitz – gest. 1944 in Auschwitz) entnommen - aus ihrer Zeit im Konzentrationslager Theresienstadt. Die Gedichte der deutschsprachigen jüdischen Schriftstellerin aus Tschechien zeigen den Schrecken und das Leben des Lageralltages: „…Theresienstadt, Theresienstadt. Wann wohl das Leid ein Ende hat, wann sind wir wieder frei?“. Aufgeführt wird zudem der Missa Misericórdiae des Chemnitzer Komponisten Thomas Stoß. (bk)

Karten für 14 Euro gibt es in der Tourist-Information am Schlossplatz.