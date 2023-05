"Immer Luft im Reifen": Freiberger Stadtradler starten mit ihrer Königin Celine in neue Runde

Die Freiberger treten für das Klima in die Pedale: Mit einem kräftigen "Immer Luft im Reifen" haben Silberstadtkönigin Celine und Udo Neie als Stellvertreter des OB Sven Krüger am Sonntag um 14 Uhr den symbolischen Startschuss zum Städteradeln auf dem Schloßplatz in Freiberg gegeben.