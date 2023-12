In Helbigsdorf steht 2024 wieder Federnschleißen an

Nach der großen Resonanz auf das erste Federnschleißen plant der Ortsverein „Drei weiße Birken“ Helbigsdorf, Gemeinde Mulda, für das nächste Jahr eine neue Auflage. Und das ist nicht alles.

Nach dem unerwartet großen Zuspruch für das Federnschleißen in diesem Jahr soll die Aktion 2024 wiederholt werden. Das kündigt der Ortsverein „Drei weiße Birken“ Helbigsdorf an. Voraussichtlich am 6. März nächsten Jahres wird das Federnschleißen im Vereinshaus, dem Gasthof Helbigsdorf, stattfinden.