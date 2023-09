Kidical Mass - zum ersten mal in Freiberg: Fahrrad-Demo für kinderfreundlichen Straßenverkehr

Anders als Critcal Mass, ist Kidical Mass eine gemeldete Demonstration. Die Teilnehmenden fahren für ausgebaute und sichere Fahrradwege und das jetzt auch in Freiberg.

Eine Gruppe von 30 Leuten, fast alle mit Fahrrädern, hat jetzt auf dem Schloßplatz in Freiberg für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch, weil die Leute ein größeres Plakat vor die Kamera eines Fotografen hielten. Premiere für die erste Kidical Mass, was englisch ist und so viel wie kindliche Masse bedeutet. 2008 fanden die ersten Fahrrad-Demos in...