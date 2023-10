Kindersachen-Flohmarkt in Freiberg: Tausend schöne Dinge in der Neuen Mensa

Mittlerweile hat diese Veranstaltung in der Silberstadt Tradition. Was zu gut zum Wegwerfen ist, wird hier für wenig Geld weiterverkauft.

Kinder sind etwas Wunderbares. Doch sie haben eine ganz bestimmte Eigenschaft: Sie wachsen. Und somit wachsen sie auch aus ihren Sachen heraus, meist schneller, als man glauben möchte. Auch einst geliebtes Spielzeug ist nach kurzer Zeit nur noch was für Kleinere. All das wegzuwerfen, ist weder zeitgemäß noch sinnvoll. Deshalb wird auch in...