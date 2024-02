Kirchgemeinden in und um Freiberg gestalten Weltgebetstag mit

Am 1. März wird der Weltgebetstag begangen. Dieses Jahr stammt die Liturgie von palästinensischen Christinnen.

Freiberg.

Jedes Jahr findet am 1. Freitag im März der Weltgebetstag statt. Gebete, Lesungen und Erfahrungen werden von Frauen eines Jahre zuvor festgelegten Landes vorbereitet. Die Gottesdienste werden in der jeweiligen Landessprache gefeiert. „Sie öffnen den Blick für Lebensumstände, von denen man bisher mehr oder weniger wusste. Das Gebet verbindet und stärkt“, schreibt Hiltrud Anacker, Superintendentin des Kirchenbezirkes Freiberg. Dieses Jahr stamme die Liturgie von palästinensischen Christinnen. Sie haben mit der Vorbereitung 2022 begonnen. Das Thema „Band des Friedens“ stand, lange bevor am 7. Oktober 2023 der terroristische Anschlag auf Israel verübt wurde, dem viel weiteres Leid folgte, so Anacker. Das palästinensische Vorbereitungsteam bitte gerade jetzt um das Gebet für die Menschen im Nahen Osten. Es wird zitiert: „Während wir den Weltgebetstag Palästina vorbereiten, gelten unsere Gedanken und Gebete den leidenden Menschen in Israel und Palästina, und wir halten an der Hoffnung fest, dass die Menschen in diesem Land eines Tages den Frieden und den Wohlstand genießen werden, den sie zu Recht verdienen.“ Dieser Bitte folgen Kirchgemeinden in und um Freiberg am 1. März. Termine sind: 17 Uhr Kirche Hilbersdorf, 18 Uhr Gemeindesaal Großschirma, 19 Uhr Annenkapelle Freiberg sowie Kirche Niederbobritzsch. (fp)