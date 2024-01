Klare Haltung, Friedenslicht und Gottvertrauen: Wie Superintendentin Hiltrud Anacker in Freiberg auf 2024 blickt

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist zu Gast bei Hiltrud Anacker. Die Superintendentin des Kirchenbezirks Freiberg über Herausforderungen und einen ungewöhnlichen Start in das neue Jahr.

In den Räumen der Superintendentur des Kirchenbezirks Freiberg am Untermarkt der Silberstadt wird ein ungewöhnlicher Schatz gehütet. Denn ein Jahr lang wird hier das Friedenslicht, entzündet von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem, gehegt. Um es zu schützen, steht die Kerze, deren Flamme einen so weiten Weg hinter sich gebracht...