Kleiner Sonnenschein Clara: Freibergs erster Neuzugang 2024

Im Krankenhaus in der Stadt kam am Dienstag mit dem kleinen Mädchen das Fast-Neujahrsbaby zur Welt. Dafür hatten die Hebammen am letzten Tag des vergangenen Jahres ungewöhnlich viel zu tun.

Sie heißt Clara Jona-Elisa Rump und ist seit Dienstagmorgen neu auf dieser Erde: Am 2. Januar um 8.23 Uhr erblickte das kleine Mädchen im Freiberger Krankenhaus das Licht der Welt. Es ist damit das Fast-Neujahrsbaby und das erste Kind, das 2024 im hiesigen Klinikum geboren wurde.