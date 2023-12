Kreisfeuerwehrverband Mittelsachsen erwartet höheren Zuschuss

Eine Mehrheit des Kreistags hat sich dafür ausgesprochen, dass im Mai 2024 eine Entscheidung getroffen wird. Mit einer höheren Förderung könnte das Amt im Verband gestärkt werden.

Es ist zwar noch ein weiter Weg bis dahin, doch ein höherer Zuschuss des Landkreises zur Arbeit des Kreisfeuerwehrverbandes Mittelsachsens steht am Ende in Aussicht. Eine deutliche Mehrheit des mittelsächsischen Kreistags hat in seiner letzten Sitzung des Jahres einen Antrag der AfD-Fraktion befürwortet, wonach bis Mai 2024 eine Entscheidung...