Landrat Dirk Neubauer legt zum drohenden Aus von Meyer Burger in Freiberg nach: „Ich bin wütend!“

Beim Nachhaltigkeitsforum in Freiberg fand der mittelsächsische Landrat deutliche Worte zum drohenden Aus der Solarmodulfertigung in der Silberstadt.

Es seien keine guten Nachrichten, die an diesem Tag bekannt geworden wären. Mit diesen Worten eröffnete Dominik Wegner von der Mittelstandsvereinigung BVMW am Mittwochnachmittag das 2. Nachhaltigkeitsforum in der Alten Mensa der TU Bergakademie Freiberg. „Ich bin mir sicher, Sie werden dazu gleich Stellung nehmen“, sagte er noch und sah...