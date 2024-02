Lottospieler aus Mittelsachsen gewinnt über eine Million Euro

Wie Sachsenlotto mitteilt, hat die Teilnahme an der Zusatzlotterie Spiel 77 den Mitspieler zum Millionengewinner gemacht. Sein Einsatz betrug 13,95 Euro.

Mittelsachsen.

Exakt 1.077.777 Euro hatten sich im Jackpot der ersten Gewinnklasse zur Ziehung am 24. Februar bei Spiel 77 aufgebaut – diesen räumte ein Spieler aus Mittelsachsen mit einem Spieleinsatz von 13,95 Euro ab. Seinen Spielschein hatte er am Freitagnachmittag für eine Ziehung gelöst, teilte Sachsenlotto am Montag mit. Bundesweit gab es demnach nur einen Gewinn mit der richtigen Zahl. Der Mittelsachse habe seinen Spielschein ohne Sachsenlotto-Kundenkarte abgegeben. Damit sei er für die Lotto-Gesellschaft anonym und müsse seinen Gewinn nun selbst anmelden, heißt es von Sachsenlotto. „Wir können in Sachsen bereits den vierten Millionär in diesem noch jungen Jahr vermelden“, so Geschäftsführer Frank Schwarz. (fp)