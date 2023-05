Maibaumsetzen in Oberbobritzsch traditionsreicher als anderswo

Soviel Drumherum wie in Oberbobritzsch gibt es beim Maibaumsetzen in der Region selten. Am Samstag ist man wieder mit Herz und Seele dabei.

Der letzte Maibaum wird einer der schönsten sein. So zumindest dürften es die Oberbobritzscher sehen, die am Samstag, dem 6. Mai, ab 17 Uhr ihr traditionelles Maibaumsetzen beim Gerätehaus der Feuerwehr feiern. Eröffnet wird die Veranstaltung wie stets mit einem Konzert der "Kleinen Maibäume". Anschließend startet zum elften Mal das...