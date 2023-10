Mehr Geld für Asyl: In Mittelsachsens Kreistag deutet sich ein Eklat an

In der Sondersitzung des Gremiums muss Landrat Dirk Neubauer mit dem Widerspruch der drei größten Fraktionen rechnen. Er hat einen juristischen Joker in der Hand. Aber der Konflikt könnte auch mit einem neuen Antrag beendet werden.

Die Debatte um die Mehrausgaben des Landkreises für Asylbewerber in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro dürfte hitzig werden und Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer (ptl.) ein eisiger Wind zumindest aus Teilen des Gremiums entgegenwehen. Am Mittwoch, 25. Oktober soll der Kreistag in einer Sondersitzung in Freiberg zum zweiten Mal über den...