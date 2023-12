Mehrere Parkscheinautomaten in Freiberg aufgebrochen: Zu einem Täter hat die Polizei Hinweise erhalten

Im Parkhaus an der Schillerstraße gelang es den Unbekannten, Bargeld zu erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen.

Freiberg.

Drei Parkscheinautomaten sind in Freiberg aufgebrochen worden. So wurde die Polizei am Montag gegen 4 Uhr in das Parkhaus, Eingang Schillerstraße, gerufen. Dort war ein Automat aufgehebelt und aus dem Inneren Bargeld gestohlen worden. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass bereits am 16. Dezember am anderen Parkhauseingang in der Fischerstraße ein Automat beschädigt worden war. Dort blieben die Täter jedoch erfolglos. Ein dritter Automat wurde am Bebelplatz beschädigt, ohne an das Bargeld zu gelangen. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: schlank, etwas Bart, dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jogginhose, Mütze unter einer Kapuze, Turnschuhe mit neongrüner Sohle. Hinweise nimmt die Polizei unter 03731 700 entgegen. (bk)