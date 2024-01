Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt zum drohenden Aus in Freiberg: „Die größte Niederlage meines Berufslebens“

Gunter Erfurt führt die Geschäfte von Meyer Burger am Standort Freiberg. Er hat in der Silberstadt auch seinen Lebensmittelpunkt. Schon lange warnte er davor, dass die Firma schließen könnte.

Die Frage, wie es in Menschen wirklich aussieht, welchen Kontrast ihre eigenen Gedanken zu dem bilden, was sie gerade sagen oder tun müssen, beschäftigt Psychologen und solche, die sich dafür halten, schon seit Jahrtausenden. Diskrepanzen dieser Art gibt es wohl in besonders ausgeprägter Weise in den Reihen von Politikern. Aber auch...