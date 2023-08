Michael Kretschmer besucht Welterberegion Freiberg: Das sind seine Ziele

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird am 11. August Welterbestätten in und um Freiberg einen Besuch abstatten. Darüber informiert der Verein „Welterbe Montanregion Erzgebirge“. Ziel seines Besuches sind die Erzwäsche und das VII. Lichtloch in Halsbrücke, Freiberg und der Drei-Brüder-Schacht in Zug.