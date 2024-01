Mittelsachsens SPD beschließt ihr Kommunalwahlprogramm

Vorausgegangen war eine direkte Mitgliederbeteiligung. Der Kreisvorsitzende Alexander Geißler sieht im Wahlprogramm deshalb viel Lebenswirklichkeit.

Der SPD-Kreisverband Mittelsachsen hat auf einem außerordentlichen Parteitag am Samstag das Programm für die Kommunalwahl in diesem Jahr verabschiedet. Besonderheit dieses Programms ist, dass es in einem Prozess der direkten Mitgliederbeteiligung entstanden ist und deshalb die Handschrift der Mitglieder trägt, sagt Alexander Geißler, der den...