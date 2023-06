Mülltonnen-Brand in Freiberg: Passanten verhindern Schlimmeres

Durch ihr beherztes Handeln haben zwei Passanten in der Nacht zum Samstag in Freiberg ein Übergreifen der Flammen auf das Werkstattgebäude des Unternehmens Kammlodt Gesunde Schuhe verhindert. Die beiden Helfer rückten eine von bislang unbekannten Tätern angezündete Mülltonne von dem Gebäude an der Berthelsdorfer Straße weg. „Dadurch...