Nach Brandanschlag auf Jet-Tankstelle in Freiberg: Jetzt äußert sich der Konzern

Der Brandanschlag vom Wochenende sorgt für Entsetzen. Welche Gefahr bestand für die Bevölkerung? Wie hoch ist der Schaden?

Nach dem Brandanschlag auf die Freiberger Jet-Tankstelle an der Olbernhauer Straße in der Nacht zum Sonntag äußert sich nun der Jet-Konzern. „Die Sicherheit an den Jet-Tankstellen hat für uns höchste Priorität, und wir sind über die hochgradig kriminelle und zerstörerische Energie der Täter in Freiberg zutiefst entsetzt“, heißt es...