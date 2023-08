Nach schwerem Pferdeunfall in Oberschöna: Bei Polizei gehen Hinweise zu möglichem Unfallverursacher ein - auch zu Kennzeichen-Fragmenten

Ein Auto hatte am vergangenen Mittwoch in Oberschöna ein Pferd beim Überholen einer Kutsche gestreift. Das Tier erlitt schwerste Verletzungen und musste eingeschläfert werden.

Nach dem schweren Unfall am vergangenen Mittwoch in Oberschöna, bei dem ein Pferd so schwer verletzt wurde, dass es eingeschläfert werden musste, sind bei der Polizei Hinweise zum möglichen Verursacher eingegangen. Das betätigte Julia Schwarzenberg von der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von „Freie Presse“. Sie sagte: „Es gab...