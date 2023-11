Neues indisches Restaurant öffnet in Freiberg

Seit ungefähr zehn Jahren laufen die Arbeiten in dem Lokal an der Himmelfahrtsgasse in Freiberg. Die Eröffnung musste mehrfach verschoben werden. So gab es eine Endlos-Baustelle vor dem Restaurant.

Gurmukh Singh ist die Erleichterung anzumerken: Nach langem Warten kann der Gastronom sein indisches Lokal „Maharani" in der Himmelfahrtsgasse in Freiberg endlich eröffnen. Am 1. Dezember ist es soweit. „Es war schwierig", so der 63-Jährige. Zu Wochenbeginn gab es eine Eröffnungsfeier für geladene Gäste.