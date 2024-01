Neujahrsempfang der Stadt Freiberg 2024: Oberbürgermeister Krüger blickt auf Vergangenheit und Zukunft

Zum 32. Mal wird zudem der Bürgerpreis der Stadt verliehen. Er geht 2023 an den Freundeskreis Alte Kulturen.

Freiberg.

Freiberg, eine Stadt reich an Traditionen, läutet das neue Jahr stets am zweiten Freitag mit einem feierlichen Neujahrsempfang ein - so auch in diesem: am 12. Januar, 18 Uhr in der Konzert- und Tagungshalle Nikolaikirche. Erstmals seit mehreren Jahren wird der Abend musikalisch begleitet durch die Mittelsächsische Philharmonie in voller Besetzung. Oberbürgermeister Sven Krüger wird in seiner Neujahrsansprache einen Ausblick auf Kommendes geben, aber auch das vergangene Jahr Revue passieren lassen: Mit Ness-Ziona in Israel erlebte eine Partnerstadt Freibergs einen schmerzlichen Angriff. In seiner Rede erinnert Krüger an das Hospital St. Johannis, das in Freiberg vor 800 Jahren als Rückzugsort für Arme, Kranke und Waisen gegründet wurde und wirft einen Blick voraus. 2024 werden u. a. die Figuren für den Silberweg aufgestellt, 75 Jahre Grundgesetz begangen und drei Wahlen durchgeführt. Stets zum Neujahrsempfang verliehen wird der Bürgerpreis der Stadt, inzwischen zum 32. Mal. Er geht 2023 an den Freundeskreis Alte Kulturen. Eingeladen zum Empfang sind Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur sowie von Vereinen und Verbänden. Auch interessierte Bürger der Stadt sind willkommen. „Gästen ohne schriftliche Einladung sind die Plätze auf der Empore vorbehalten“, teilt die Stadtverwaltung mit. (bk)