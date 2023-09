Nicht alles stimmt – die Touri-Tipps der künstlichen Intelligenz für Freiberg und Umgebung

Alle Welt redet von künstlicher Intelligenz – eine Reporterin der „Freien Presse“ hat es ausprobiert. Was empfiehlt das Dialogsystem ChatGPT für einen Besuch in Freiberg und Umgebung? Das Ergebnis überrascht.

Meine Kollegin Dominique Brass hat kürzlich die Tourist-Information am Schlossplatz in Freiberg getestet. Sie wurde sehr gut beraten und bekam auf alle Fragen eine Antwort. Alle Welt redet von künstlicher Intelligenz (KI), aber auch davon, wie falsch sie mit ihren Aussagen liegen kann. Warum also nicht mal die kostenlose Variante des...