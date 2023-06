Orgelsommer belebt Erzgebirgsorte

Sommer, Sonne und Musik auf Silbermann-Orgeln in kleinen Orten: Für Musikfreunde richtet die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft erneut den Erzgebirgischen Orgelsommer in Kooperation mit fünf erzgebirgischen Kirchgemeinden aus. Auch in diesem Jahr sind namhafte Organisten der Einladung gefolgt, und noch bis zum 13. August finden Konzerte in...