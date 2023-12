Proteste der Bauern rund um Freiberg: Auftakt zu stärkeren Aktionen gegen Politik der Regierungen in Bund und Land

Es war ein erstes Zeichen, mit dem sich die Landwirte aus der Freiberger Region mit den Protesten der Bauern andernorts solidarisierten. Reagiere die Politik nicht, werde man weitermachen.

Die Bauern der Freiberger Region und darüber hinaus haben ein Zeichen gesetzt und sich mit den bundesweiten Protesten der Landwirte solidarisiert. Am Freitagnachmittag bildeten sie mit rund 130 Traktoren ein Spalier an allen vier Ortseingängen an Bundesstraßen von Freiberg. Sie fordern eine Beibehaltung der Steuererleichterung beim Agrardiesel...