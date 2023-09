Putz abklopfen und Tischlern haben sich gelohnt: Bauherren eines Bürgerhauses in Freiberg erhalten Sanierungspreis

Professor Carsten Felden vor seinem sanierten Haus Obermarkt 18 in Freiberg. Das in der Fassade eingelassene Relief, eine Gottvaterdarstellung von Franz Maidburg, stammt aus der Zeit um 1520. Das Relief zierte einst das Portal des Hauses, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts beseitigt wurde. Bild: Eckardt Mildner