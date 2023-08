Reichsbürger-Razzia hallt in Freiberg nach

In einem Haus in der Freiberger Bahnhofsvorstadt wurde am 7. Dezember vorigen Jahres ein Revolver sichergestellt. Der Fall hat jetzt das Amtsgericht Freiberg beschäftigt.

Für den Verteidiger war die Beweislage viel zu dünn, selbst der Staatsanwalt attestierte eine eher nur abstrakte Gefahr: Das Amtsgericht Freiberg hat dennoch zwei Männer wegen Vergehens gegen das Waffengesetz verurteilt. Ein 71-Jähriger soll 1200 Euro zahlen, weil er im Besitz eines Revolvers gewesen sei, ohne eine waffenrechtliche Erlaubnis... Für den Verteidiger war die Beweislage viel zu dünn, selbst der Staatsanwalt attestierte eine eher nur abstrakte Gefahr: Das Amtsgericht Freiberg hat dennoch zwei Männer wegen Vergehens gegen das Waffengesetz verurteilt. Ein 71-Jähriger soll 1200 Euro zahlen, weil er im Besitz eines Revolvers gewesen sei, ohne eine waffenrechtliche Erlaubnis...