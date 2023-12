Rettungsaktion für Schildkröten in Freiberg am Heiligabend

Yvonne Wießner-Scholl aus Freiberg rettet Schildkröten vor Überschwemmung in Auffangstation.

Tauwetter und Stauregen haben am Heiligabend zu Überschwemmungen in der Auffangstation für Schildkröten im Bahnhofsviertel in Freiberg geführt. Betreiberin Yvonne Wießner-Scholl musste sogar eine Schildkröte auswintern, um sie vor dem Ertrinken zu retten. „Das viele Wasser konnte nicht wegfließen, in der Grube drückte es das Wasser nach...