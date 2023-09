Runde um Runde: Gymnasiasten in Brand-Erbisdorf füllen Spendentopf für Partnerschule in Nepal

Alljährlich kurz nach Schuljahresstart laufen Cotta-Gymnasiasten für ihre Partnerschule in Dansing. Wie kommt dabei Geld zusammen?

Die Summe kann sich sehen lassen: Beim 17. Nepallauf der Nepal AG am Cottagymnasium sind 11.305,60 Euro für die Partnerschule in Dansing zusammengekommen. Insgesamt 430 Läufer haben sie am Freitag im wahrsten Sinne des Wortes erlaufen. „Von dem Geld werden die Gehälter der Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen in Dansing bezahlt, auch das...