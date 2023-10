Schuh aus dem Mittelalter in Freiberg gefunden: So sieht er aus

Die Archäologen stießen bei ihren Grabungen in der Pfarrgasse in Freiberg auf historische Straßenzüge und Relikte der ursprünglichen Bebauung im Mittelalter. Sie entdeckten auch Reste eines Gewässers.

Einen Lederschuh aus dem Mittelalter haben Archäologen in der Baustelle im Bereich Pfarrgasse in Freiberg entdeckt. Besser gesagt: die Reste vom Deckleder eines Schuhs, der vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammt. „Im feuchten Boden blieb er über die Jahrhunderte erhalten“, so Christoph Heiermann. Der promovierte Archäologe ist...