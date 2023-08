Seniorin im Krankenhaus: Zeugenhinweis führt zu vermisster Freibergerin

Mit einem Hubschrauber und Hunden hatte die Polizei am Donnerstagvormittag nach einer Seniorin in Freiberg gesucht. Sie bat die Bevölkerung um Unerstützung. Inzwischen wurde die Frau gefunden.

Freiberg. Nach einem Zeugenhinweis ist am Donnerstagmittag die seit dem Vortag vermisste Freiberger Seniorin in der Pappelallee der Stadt aufgefunden worden. Ein angeforderter Rettungsdienst verbrachte die 76-Jährige zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte.Mit einem Polizeihubschrauber und Spezialhunden hatten Polizisten zuvor in Freiberg nach der Frau gesucht. Sie war seit Mittwochabend vermisst worden. Am Donnerstag hatte sich die Polizeidirektion (PD) Chemnitz mit einer öffentlichen Bitte um Unterstützung an die Bevölkerung gewandt.

Die Seniorin hatte am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr die Wohnung nahe dem Ludwig-Renn-Park in Freiberg verlassen. Als sie abends noch immer nicht zurückgekehrt war, informierten Angehörige die Polizei. „Die Polizei begann noch am Mittwochabend mit der Suche. Dabei kamen auch ein Fährtensuchhund sowie ein Mantrailer vom Verbund sächsischer Rettungshunde zum Einsatz.“ Am Donnerstag war ebenso ein Polizeihubschrauber an der Suche beteiligt gewesen.

(grit/ar)