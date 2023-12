Silbermann-Orgelklänge in der Bahn: Im neuen Jahr bekommen Zugreisende zwischen Dresden und Glauchau Musik auf die Ohren

Mit der außergewöhnlichen Aktion feiert die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft den 341. Geburtstag des genialen Orgelbaumeisters.

Mit einem außergewöhnlichen Event feiert die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft am 14. Januar 2024 den 341. Geburtstag des Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann. In Kooperation mit der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) wird zwischen Dresden und Glauchau Orgelmusik in den Bahnlinien RB 30 und RE 3 zu erleben sein, teilt die MRB-Pressestelle mit....