Glauchau: Orgelklänge in der Eisenbahn zum Silbermann-Jubiläum

Zum 341. Geburtstag des Orgelbaumeisters wird am 14. Januar in Regionalzügen und zum Abschluss in der Glauchauer Georgenkirche musiziert.

Mit dem außergewöhnlichen Konzertevent „Silbermann Soundtrain. Orgelklang trifft Regiobahn“ feiert die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft am Sonntag, dem 14. Januar, den 341. Geburtstag des Orgelbaumeisters. In Kooperation mit der Mitteldeutschen Regiobahn werden an diesem Tag in den Linien RB 30 (13.08 Uhr von Dresden-Hauptbahnhof bis... Mit dem außergewöhnlichen Konzertevent „Silbermann Soundtrain. Orgelklang trifft Regiobahn“ feiert die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft am Sonntag, dem 14. Januar, den 341. Geburtstag des Orgelbaumeisters. In Kooperation mit der Mitteldeutschen Regiobahn werden an diesem Tag in den Linien RB 30 (13.08 Uhr von Dresden-Hauptbahnhof bis...