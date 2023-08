Solidarische Landwirtschaft in Weigmannsdorf: Gemeinsam ernten, Natur bewahren

Freitags ist Erntetag in der Linderei am Ortsrand von Weigmannsdorf. Dann holen Bettina Mertens und Maik Fethke den Salat und anderes Gemüse vom Feld und packen es zusammen mit Tomaten und allem, was gerade unter Folie gereift ist, in Kisten. Denn am Nachmittag kommen die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft und nehmen ihre Gemüseanteile...