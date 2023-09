Solidarische Landwirtschaft - Sachsens Vorreiter zeigen, wie es geht

27 Gemeinschaften in Sachsen teilen sich Kosten, Risiko und Ernte - und gewinnen dadurch nicht nur saisonale, frische Produkte aus der Region.

Jeden Mittwoch startet ein Teil-Auto von der Gemüsekoop "Dein Hof" in Radebeul - vollgepackt mit frisch Geerntetem. Diesmal sind verschiedene Sorten Tomaten, Kürbisse, Paprika, Kartoffeln, Zucchini und Rote Bete dabei, alles in Bio-Qualität. Das Gemüse wird zu Verteilstationen in Dresden und Umgebung gebracht, wo sich vornehmlich junge...