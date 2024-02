Sonntagsvorlesung am Kreiskrankenhaus Freiberg: Chefarzt klärt über eine heimtückische Gefäßerkrankung auf

Den meisten Betroffenen ist das Risiko eines Aortenaneurysma nicht bewusst. Dr. med. Ameer Al-Nakkash informiert über Vorsorge, Diagnostik und Behandlung.

Freiberg.

Es ist eine tickende Zeitbombe, doch den meisten Betroffenen ist das Risiko eines Aortenaneurysma nicht bewusst. Der Grund: Es entwickelt sich langsam und häufig ohne Krankheitsanzeichen. Am häufigsten sind Menschen über 65 Jahren betroffen, Männer erkranken fünfmal häufiger als Frauen. Zur ersten Sonntagsvorlesung des neuen Jahres am Kreiskrankenhaus Freiberg informiert Chefarzt Dr. med. Ameer-Al-Nakkash am 4. Februar über die tückische Gefäßerkrankung. Unter anderem spricht er über Vorsorge, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten. Im Anschluss stellt sich der Gefäßexperte den Fragen der Zuhörer, teilt das Krankenhaus mit. Die Vorlesung beginnt 10 Uhr im großen Konferenzraum (Zugang über Eingang Augenarztpraxis). (bk)