SPD Mittelsachsen lädt zum Stammtisch

Der nächste Stammtisch der SPD Mittelsachsen findet am Freitag, den 11. August, in der Stadtwirtschaft, Burgstraße 18 in Freiberg statt. „Wir wollen mit dieser Gelegenheit zum Austausch eine monatliche Plattform bieten, um mit allen, die sich für gesellschaftliche und politische Entwicklungen interessieren, fortwährend im Kontakt zu sein....