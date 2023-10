Stollen im Raum Freiberg mal ganz anderes: Karibikstollen mit exotischen Früchten, Whisky-Marzipan oder Schoko-Chili

Wettstreit der Stollenmeister in Dorfchemnitz im Erzgebirge: Der Qualitätstest vor dem Advent bestätigte ein sehr hohes Niveau in Mittelsachsen.

Ein anheimelndes Vorweihnachtsgefühl stellte sich am Wochenende in der Erlebniswelt Blockhausen ein. Während der Bullerjahn-Ofen am nasskalten Samstagvormittag im urigen Holzhaus mollige Wärme spendete, zogen ausgestellte Backvariationen die Blicke der Gäste an, umgarnte ein verführerisches Aroma edler Zutaten die Nasen von Juroren und...