Stromausfall in Freiberg: Polizei wird zur Deutschen Bank gerufen

Ein Stromausfall am Donnerstagmorgen hatte Auswirkungen auf große Teile Freibergs. Die Stadtwerke gehen von 1400 betroffenen Kunden aus. Nun ist auch die Ursache für die Havarie ermittelt worden.

Ein Stromausfall am Donnerstagmorgen hat sich über mehrere Stunden auf das öffentliche Leben in der Bergstadt ausgewirkt. Laut Mitnetz Strom hatten in kurzer Zeit insgesamt 28 Kunden einen Stromausfall bei der Störstelle angezeigt. Nach Aussagen mehrerer Anwohner war der Strom gegen 7.30 Uhr ausgefallen und in vielen Bereichen ab 8.15 Uhr...