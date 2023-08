Tiefflug-Manöver auch im Raum Freiberg beobachtet

Eine Transportmaschine der Luftwaffe hat am Mittwoch Aufsehen in Zug, Halsbrücke, Gahlenz und anderen Orten erregt. Der Airbus flog in geringer Höhe auch über Grillenburg, Frankenberg und Rossau hinweg.

Cathleen Wunderlich hat ihren Augen kaum getraut, als sie am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr aus ihrem Blumengeschäft in Zug trat. „Da schwebte ein riesengroßes Flugzeug ganz tief über meinen Garten, es dröhnte laut", so die Händlerin. Instinktiv machte sie einen Schritt zurück ins Haus. Zudem holte sie ihr Handy aus der Tasche und...