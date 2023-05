Tödlicher Unfall bei Oederan: Ursache bleibt unklar

Der tödliche Verkehrsunfall auf der B 173 am Gewerbegebiet Oederan am 14. Mai kann voraussichtlich nicht vollständig aufgeklärt werden. Nach Rücksprache des Verkehrsunfalldienstes mit der zuständigen Staatsanwaltschaft würden die Ermittlungen zeitnah abgeschlossen, teilte Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag auf Nachfrage...