Traditions-Café in Freiberg verliert nach zehn Jahren seinen Pächter

Die Personalnot trifft noch nicht alle Bäckereien. Doch allmählich machen sich Probleme bemerkbar. Eine Kette schränkte schon die Öffnungszeiten ein. Ein Bäcker zieht in Freiberg die Reißleine.

Es riecht verführerisch im Café Andelt am Freiberger Untermarkt: Brötchen, Brot, Kuchen und Torten sehen zudem gut aus. Auch ein schmackhaftes Frühstück kann man hier genießen. Seit 1953, also seit 70 Jahren, bekommt man hier Bestes aus der Backstube kredenzt. Immer wieder wechselten in den Jahrzehnten die Betreiber, die Qualität blieb...