Triebwagen defekt: Zugausfälle auf der Strecke Freiberg-Holzhau

Freiberg.

Fahrgäste im Osterzgebirge aufgepasst: Auf der Bahnstrecke Freiberg-Holzhau fallen am heutigen Donnerstag über den ganzen Tag die meisten Züge aus. Einer der Dieseltriebwagen sei defekt, sagte eine Zugbegleiterin. Auf ihrer Internetseite teilt die Freiberger Eisenbahn mit, Schienenersatzverkehr sei eingerichtet. Doch das gilt offenbar nicht für alle Verbindungen. Laut DB-Navigator entfällt etwa der letzte Zug von Freiberg nach Holzhau um 19.40 Uhr ersatzlos. Am Freitag sollen die Züge voraussichtlich wieder planmäßig fahren. Die Freiberger Eisenbahn bedient seit dem Jahr 2000 die rund 31 km lange "Freiberger Muldentalbahn" von Freiberg über Mulda nach Holzhau. Bis 1945 führte die Bahnverbindung auch über die Grenze nach Moldau/Moldova in Böhmen.