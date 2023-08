Ukrainer in Freiberg fragen OB Krüger: „Warum fährt er nicht dorthin, wo Menschen durch die Russen sterben?“

Die Debatte um den Auftritt von Sven Krüger auf einem Ball in St. Petersburg reißt nicht ab. In Freiberg lebende Ukrainer und Flüchtlingshelfer reagieren auf seine Rede fassungslos.

Taras Shepel stammt aus der Ukraine und ist Bergbauingenieur mit Doppelpromotion an der TU Bergakademie Freiberg sowie der Bergbauuniversität in Dnipro in der Ukraine. Der 34-Jährige lebt mit seiner Familie in Freiberg. Seine beiden Kinder wurden hier geboren. Taras Shepel arbeitet als einer von zwei Geschäftsführern, bei einem Unternehmen das...