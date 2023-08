Unfallkreuzung Höhe 9 bei Langhenno: Fahrer schlagen Kreisverkehr vor

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr und die mittelsächsische Unfallkommission beobachten die Gefahrenstelle am Wegefarther Holz nahe Langhennersdorf und Bräunsdorf.

Nach dem schweren Unfall im Juli an der Kreuzung Höhe 9 nahe Langhennersdorf debattieren Fahrer über die Gefahrenstelle. Dabei wird auch ein Kreisverkehr gefordert. So schreibt ein Wegefarther im sozialen Netzwerk Facebook: „Seit Ewigkeiten wird an dieser Stelle über einen Kreisverkehr gesprochen, es passiert jedoch nix.“ Das Landesamt für...